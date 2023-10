È L’esorcista – il credente a rimanere in testa alla classifica italiana sabato 7 ottobre, con 401 mila euro e un totale di 857 mila euro. Il film horror è ben distanziato da Assassinio a Venezia, che al secondo posto incassa 243 mila euro ma taglia un traguardo importante: quello dei sette milioni di euro.

Chiude il podio Paw Patrol: il super film, che come previsto risale in classifica nel weekend e incassa 175 mila euro, per un totale di un milione di euro.

Al quarto posto Talk to Me incassa 157 mila euro e sale a 1.3 milioni di euro, mentre chiude la top-five Volevo un figlio maschio, con 150 mila euro e un totale di 235 mila euro.

INCASSI ITALIA 7 OTTOBRE 2023

L’ESORCISTA – IL CREDENTE (THE EXORCIST: BELIEVER) – €401,770 (Totale: €857,494) ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) – €243,555 (Totale: €7,038,670) PAW PATROL: IL SUPER FILM – €175,262 (Totale: €1,069,952) TALK TO ME – €157,717 (Totale: €1,287,475) VOLEVO UN FIGLIO MASCHIO – €150,676 (Totale: €235,122) ASTEROID CITY – €117,570 (Totale: €1,010,512) IO CAPITANO – €110,725 (Totale: €2,872,545) THE CREATOR – €102,488 (Totale: €857,052) OPPENHEIMER – €95,295 (Totale: €27,324,619) GRAN TURISMO: LA STORIA DI UN SOGNO IMPOSSIBILE – €82,133 (Totale: €1,853,575)

FONTE: cinetel

Classifiche consigliate