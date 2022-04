LEGGI – La recensione

È un ottimo esordio quello di, che ieri non solo ha dominato gli incassi in Italia ma ha registrato uno dei migliori debutti in assoluto dall’inizio della pandemia. Il film di David Yates mercoledì ha raccolto 818 mila euro, terzo miglior giorno d’esordio dall’inizio della pandemia dopo i 2.9 milioni di euro di Spider-Man: No Way Home e gli 824 mila euro di Me Contro Te – Il mistero della scuola incantata (824 mila euro, quindi a un soffio).

L’incasso è in linea con quanto totalizzarono i primi due film nel loro primo giorno di sfruttamento: Animali fantastici e dove trovarli nel 2016 incassò 826 mila euro, Animali fantastici: i crimini di Grindelwald nel 2018 ne raccolse 825 mila.

La classifica prosegue con Sonic 2 – il film, che incassa altri 124 mila euro salendo a quasi 1.8 milioni complessivi, mentre al terzo posto Morbius incassa 42 mila euro e si porta a 2.6 milioni di euro.

Al quarto posto Troppo cattivi incassa 24 mila euro, mentre chiude la top-five C’mon C’mon con 16 mila euro e un totale di 173 mila euro.

Da notare all’ottavo posto Bella ciao, con 11 mila euro e un totale in tre giorni di 22 mila euro.

INCASSI ITALIA 13 / 4 / 2022

ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 818.290 / € 818.290 SONIC 2 – IL FILM – € 124.828 / € 1.794.977 MORBIUS – € 42.297 / € 2.604.050 TROPPO CATTIVI – € 24.454 / € 1.940.598 C’MON C’MON – € 16.864 / € 173.859 BLA BLA BABY – € 14.119 / € 109.162 THE BATMAN – € 13.540 / € 9.988.267 BELLA CIAO – PER LA LIBERTÀ – € 11.417 / € 22.885 CORRO DA TE – € 11.330 / € 2.179.800 LA FIGLIA OSCURA – € 10.368 / € 139.343

Fonte: Cinetel