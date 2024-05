È ancora Furiosa: A Mad Max Saga a guidare la classifica italiana sabato 25 maggio.

Il film di George Miller incassa altri 255 mila euro, salendo a 517 mila euro in tre giorni, quanto basta per prepararsi a vincere un weekend che per il momento vede incassi dimezzati rispetto a un anno fa.

Al secondo posto IF – Gli amici immaginari incassa altri 201 mila euro, portandosi a quasi 1.2 milioni di euro, mentre al terzo posto Il regno del pianeta delle scimmie incassa 133 mila euro e sale a 2.4 milioni di euro. Quarta posizione per Abigail, che incassa 64 mila euro e sale a quasi mezzo milione di euro, mentre La profezia del male incassa 63 mila euro e sale a 985 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 25 MAGGIO 2024

Furiosa: A Mad Max Saga – €255.809 – Totale: €517.088 IF – Gli amici immaginari – €201.966 – Totale: €1.181.804 Il regno del pianeta delle scimmie – €133.862 – Totale: €2.427.621 Abigail – €64.501 – Totale: €496.675 La profezia del male (Tarot) – €63.489 – Totale: €985.400 Vangelo secondo Maria – €57.118 – Totale: €100.022 Challengers – €50.166 – Totale: €4.132.113 The Fall Guy – €49.043 – Totale: €2.023.591 Garfield – Una missione gustosa – €41.150 – Totale: €1.908.873 Il gusto delle cose (La passion de Dodin Bouffant) – €40.188 – Totale: €451.666

Fonte: Cinetel

