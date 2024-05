Furiosa: A Mad Max Saga guida la classifica italiana di venerdì 24 maggio: il film di George Miller incassa 140 mila euro, salendo così a 260 mila euro in due giorni. Come dicevamo ieri, la pellicola sta seguendo l’andamento del primo film, il confronto sarà più chiaro a fine weekend. È chiaro che, in generale, gli incassi nel nostro paese non stanno andando bene rispetto a un anno fa, quando La Sirenetta e Fast X guidavano una classifica ben più ricca.

Seconda posizione per IF – Gli amici immaginari, che incassa 59 mila euro e sale a 979 mila euro complessivi, mentre al terzo posto Il regno del pianeta delle scimmie incassa 59 mila euro e sale a 2.3 milioni complessivi.

Le altre nuove uscite del weekend sono Vangelo secondo Maria, al settimo posto con 23 mila euro e un totale di 42 mila euro, e Marcello mio, al nono posto con 15 mila euro e un totale di 31 mila euro.

INCASSI ITALIA VENERDÌ 24 MAGGIO 2024

Furiosa: A Mad Max Saga – €140.774 (Weekend) – Totale: €260.790 IF – Gli amici immaginari – €59.482 (Weekend) – Totale: €979.505 Il regno del pianeta delle scimmie – €56.094 (Weekend) – Totale: €2.293.484 Abigail – €31.822 (Weekend) – Totale: €432.016 La profezia del male (Tarot) – €29.222 (Weekend) – Totale: €921.705 Challengers – €27.120 (Weekend) – Totale: €4.081.947 Vangelo secondo Maria – €23.535 (Weekend) – Totale: €42.788 The Fall Guy – €23.239 (Weekend) – Totale: €1.974.548 Marcello Mio – €15.394 (Weekend) – Totale: €31.039 Il gusto delle cose (La passion de Dodin Bouffant) – €13.235 (Weekend) – Totale: €411.478

Fonte: Cinetel

