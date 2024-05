È stato un weekend decisamente negativo al box-office italiano: solo 2.8 milioni di euro raccolti in quattro giorni, con un crollo del 60% rispetto agli oltre 7 milioni di euro raccolti un anno fa, quando La sirenetta debuttava con oltre 3.6 milioni di euro. Il mese di maggio si sta chiudendo con dei dati fortemente negativi non solo rispetto a un anno fa, ma ovviamente anche rispetto al periodo pre-pandemico. Sebbene ci sia chi è già pronto a puntare il dito contro lo streaming e a parlare di crisi della sala, al momento in realtà l’industria sta affrontando il punto più buio dopo gli scioperi che hanno paralizzato Hollywood un anno fa, e che si sono tradotti in una mancanza di prodotto. I film escono, ma sono di meno (sono stati diluiti nel corso di tutto il 2024) e hanno meno propulsione anche in termini di marketing oltreoceano.

Passiamo quindi alla classifica. Furiosa: A Mad Max Saga ha raccolto poco meno di 700 mila euro in quattro giorni, con una media di 1500 euro per sala. Già giovedì è emerso che l’andamento sarebbe stato in linea con quello di Mad Max: Fury Road, che nove anni fa debuttò praticamente in pareggio con questo suo prequel (125 mila contro 120 mila euro). Nel corso del weekend, però, il confronto è diventato sfavorevole nei confronti di Furiosa: Fury Road incassò infatti un milione in quattro giorni. Vedremo quindi se Furiosa riuscirà a chiudere la sua corsa come il predecessore, e cioè con 3 milioni complessivi.

Seconda posizione per IF – Gli amici immaginari, che incassa altri 430 mila euro tenendo bene rispetto a una settimana fa e salendo a 1.3 milioni di euro. Al terzo posto Il regno del pianeta delle scimmie incassa altri 306 mila euro, per un totale di 2.5 milioni di euro (chiuderà sopra i 3 milioni complessivi).

Quarta posizione per una nuova uscita italiana: Vangelo secondo Maria incassa però solo 151 mila euro, con una medi per sala molto bassa. Al quinto posto Abigail incassa 147 mila euro e sale a 528 mila euro complessivi.

La classifica prosegue con film in tenitura, tranne per il nono posto che vede il debutto di Marcello mio, pellicola vista al Festival di Cannes e proposta in circa 200 cinema in lingua originale.

Da notare infine Challengers che, al settimo posto, è arrivato a 4.1 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 23-26 MAGGIO 2024

Furiosa: A Mad Max Saga – €694.585 weekend – Totale: €694.585 IF – Gli amici immaginari – €430.035 weekend – Totale: €1.321.157 Il regno del pianeta delle scimmie – €306.636 weekend – Totale: €2.509.676 Vangelo secondo Maria – €151.943 weekend – Totale: €153.723 Abigail – €147.725 weekend – Totale: €528.996 La profezia del male – €135.258 weekend – €704 di media per cinema – Totale: €1.013.961 Challengers – €117.187 weekend – Totale: €4.156.082 The Fall Guy – €102.502 weekend – Totale: €2.043.550 Marcello mio – €93.254 weekend – Totale: €97.578 Il gusto delle cose – €91.853 weekend – Totale: €482.335

Fonte: Cinetel

