Dopo un aprile veramente sconfortante al botteghino italiano (in netto calo rispetto al 2023, a causa soprattutto della scarsità di prodotto americano), maggio si apre in positivo, con 2.7 milioni di euro in incassi complessivi.

A guidare la classifica ritroviamo finalmente l’animazione con Garfield – Una missione gustosa: il film incassa 687 mila euro, con un’ottima media per sala e la promessa di un buon weekend davanti a sé. L’impressione, lo diciamo da tempo, è che l’offerta per famiglie sia sottodimensionata rispetto alla richiesta, e così dopo il successo di Kung Fu Panda 4 quello di Garfield è un’importante conferma.

Apre al secondo posto The Fall Guy, con 425 mila euro e una buona media: il dato è decisamente più interessante di quello delle anteprime della settimana scorsa, che portano l’incasso complessivo a 524 mila euro.

Al terzo posto troviamo Challengers, che ottiene però un ottimo risultato con quasi 400 mila euro e un totale di ben 2.2 milioni di euro.

Confidenza, al quarto posto, incassa 204 mila euro e sale a 1.1 milioni di euro, mentre chiude la top-five Kung Fu Panda 4 che incassa altri 142 mila euro e sale a 11.4 milioni di euro.

Tra i film in tenitura, si fa notare Ghostbusters: Minaccia Glaciale che con 125 mila euro sale a 2.6 milioni complessivi, battendo nettamente il suo predecessore.

INCASSI ITALIA 1 MAGGIO 2024

Garfield – Una Missione Gustosa: Weekend: €687.688, Totale: €687.688 The Fall Guy: Weekend: €425.335, Totale: €524.112 Challengers: Weekend: €396.962, Totale: €2.242.125 Confidenza: Weekend: €204.506, Totale: €1.101.250 Kung Fu Panda 4: Weekend: €142.303, Totale: €11.439.806 Ghostbusters – Minaccia glaciale: Weekend: €124.921, Totale: €2.595.313 Back to Black: Weekend: €115.717, Totale: €1.939.624 Un mondo a parte: Weekend: €112.282, Totale: €6.771.047 Civil War: Weekend: €87.437, Totale: €1.525.109 Cattiverie a domicilio: Weekend: €86.839, Totale: €935.905

Fonte: Cinetel

