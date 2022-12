Incassi Italia: Il gatto con gli stivali 2 vince il weekend

Il gatto con gli stivali 2: l’ultimo desiderio guida il secondo weekend di dicembre al box-office italiano, l’ultimo prima del ciclone Avatar che travolgerà i cinema questa settimana. Il film d’animazione, in questo senso, ha tutte le carte in regola per creare della contro-programmazione: ha infatti raccolto quasi 1.3 milioni di euro in quattro giorni, con un’ottima media di quasi 2500 euro e un totale finora di 1.9 milioni di euro.

Al secondo posto troviamo Vicini di casa, con 532 mila euro e un totale di 1.3 milioni di euro. Scende al terzo posto Black Panther: Wakanda Forever, con 274 mila euro e un totale di 8.3 milioni di euro.

La classifica prosegue senza particolari sorprese, salvo l’uscita al sesto posto de Il corsetto dell’imperatrice, con 209 mila euro complessivi, e al decimo posto l’evento Cremonini Imola 2022 Live, che nella sola giornata di sabato ha incassato 125 mila euro (con le anteprime salgono a 139 mila euro).

INCASSI ITALIA 8-11 DICEMBRE 2022

IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – 1.284.553 / 1.915.756 VICINI DI CASA – 532.315 / 1.281.206 BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – 274.461 / 8.348.461 STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO – 260.133 / 1.345.876 THE MENU – 206.160 / 1.929.126 IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE – 190.664 / 209.391 UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA – 153.459 / 421.675 GLI OCCHI DEL DIAVOLO – 142.041 / 816.601 BONES AND ALL – 125.821 / 1.247.559 CREMONINI IMOLA 2022 LIVE – 125.745 / 139.722

Fonte: Cinetel