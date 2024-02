In pieno Festival di Sanremo, la classifica di giovedì al box-office italiano è sostanzialmente invariata, con una sola uscita di rilievo in top-ten, al decimo posto: Il colore viola. Il musical debutta infatti come fanalino di coda con soli 12.599 euro.

Rimane in testa alla classifica Povere creature!, con altri 114 mila euro e un totale ora stabilmente sopra i cinque milioni (5.3 per l’esattezza). Al secondo posto Tutti tranne te, con 98 mila euro e un totale di 4.2 milioni di euro, mentre I soliti idioti 3 – Il ritorno incassa 28 mila euro e sale a 3.3 milioni di euro.

Da notare il ritorno in top-five di C’è ancora domani, con 19 mila euro: il film di Paola Cortellesi ha recentemente superato i 36 milioni complessivi d’incasso.

INCASSI ITALIA 8 FEBBRAIO 2024

Povere Creature! (Poor Things): € 114.444; totale € 5.315.305 Tutti Tranne Te (Anyone But You): € 98.623; totale € 4.250.150 I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno: € 28.748; totale € 3.330.000 Perfect Days: € 26.001; totale € 4.484.881 C’è Ancora Domani: € 19.519; totale € 36.064.083 The Holdovers – Lezioni di Vita (The Holdovers): € 16.635; totale € 1.671.352 Dune: € 15.255; totale € 7.374.477 Dieci Minuti: € 15.174; totale € 735.676 Argylle – La Super Spia (Argylle): € 14.815; totale € 497.243 Il Colore Viola (The Color Purple): € 12.599; totale € 12.629

Fonte: Cinetel

