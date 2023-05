Buon esordio al box-office italiano per Guardiani della Galassia – Vol. 3: il film di James Gunn ha debuttato mercoledì 3 maggio con 840 mila euro, e una media oltre i 1900 euro, registrando il secondo miglior risultato dell’anno (non batte Super Mario Bros – il film, che aveva incassato 1.2 milioni). È un dato nettamente superiore ai 630 mila euro di Quantumania, ma inferiore agli 1.4 milioni di Thor: Love and Thunder, per non parlare dei due milioni di Doctor Strange nel multiverso della follia. Il secondo film debuttò il 25 aprile 2017 (un festivo) raccogliendo 1.2 milioni di euro.

Tiene ancora bene al secondo posto Il sol dell’avvenire, con 60 mila euro e un totale di 2.8 milioni di euro. Scende al terzo posto Super Mario Bros. – il film, con 49 mila euro e un totale di quasi 19 milioni di euro che dovrebbe superare domani.

INCASSI ITALIA 3 MAGGIO 2023

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3: €840,833 – Totale: €840,833 IL SOL DELL’ AVVENIRE: €60,199 – Totale: €2,857,977 SUPER MARIO BROS – IL FILM: €49,112 – Totale: €18,919,930 LA CASA – IL RISVEGLIO DEL MALE: €30,546 – Totale: €2,415,098 SUZUME: €25,604 – Totale: €537,840 BEAU HA PAURA: €23,250 – Totale: €321,919 MON CRIME – LA COLPEVOLE SONO IO: €14,891 – Totale: €471,945 L’ESORCISTA DEL PAPA: €10,938 – Totale: €2,490,765 65: FUGA DALLA TERRA: €10,937 – Totale: €520,837 MAVKA E LA FORESTA INCANTATA: €6,475 – Totale: €993,674

Fonte: Cinetel

