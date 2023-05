Il mese di maggio inizia decisamente bene al box-office italiano, con 5.8 milioni di euro incassati complessivamente dalla classifica, in gran parte grazie a Guardiani della Galassia Vol. 3, che in 4 giorni ha raccolto 3.8 milioni di euro. Uscito mercoledì, il film dei Marvel Studios ha totalizzato 4.6 milioni di euro. Si tratta del secondo miglior esordio dell’anno dopo Super Mario Bros. – il film, e di un dato nettamente superiore rispetto ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che aveva incassato circa tre milioni di euro in cinque giorni. Un anno fa esatto Doctor Strange nel multiverso della follia aveva raccolto 8.3 milioni in cinque giorni, mentre Thor: Love and Thunder qualche mese più tardi aveva incassato 4.9 milioni di euro. Il dato è poi migliore dell’esordio del secondo film, che uscì il 25 aprile del 2017 e in sei giorni raccolse 3.7 milioni di euro.

Seconda posizione per Super Mario Bros. – il film, che nel suo quinto weekend rallenta incassando altri 388 mila euro e portandosi a un totale di 19.3 milioni di euro: non è da escludere che riesca davvero a superare i 20 milioni di euro prossimamente.

Al terzo posto, e quando manca ormai una settimana all’inizio del Festival di Cannes che lo vedrà gareggiare in Concorso, Il sol dell’avvenire incassa altri 329 mila euro, per un totale di 3.2 milioni di euro.

Al quarto posto debutta La quattordicesima domenica del tempo ordinario: il film di Pupi Avati apre con 238 mila euro, un dato non esaltante anche se con la terza media della classifica.

Quarta posizione per La casa – il risveglio del male, con 200 mila euro e un totale di 2.6 milioni di euro. Chiude la top-five Mon Crime – La colpevole sono io, con 102 mila euro e un totale di 574 mila euro.

L’unica altra uscita in top-ten è Maurice – Un topolino al museo, film d’animazione russo che incassa 90 mila euro.

INCASSI ITALIA 4-7 MAGGIO 2023

Guardiani della Galassia Vol. 3: € 3.781.229 – Tot. € 4.627.816 Super Mario Bros. – Il Film: € 388.425 – Tot. € 19.308.480 Il Sol Dell’Avvenire: € 329.248 – Tot. € 3.188.554 La Quattordicesima Domenica del Tempo Ordinario: € 238.132 – Tot. € 240.719 La Casa – Il Risveglio del Male: € 200.852 – Tot. € 2.616.120 Mon Crime – La Colpevole Sono Io: € 102.260 – Tot. € 574.213 Maurice – Un Topolino al Museo: € 90.153 euro – Tot. € 90.153 65: Fuga dalla Terra: € 79.251 – Tot. € 600.093 L’Esorcista del Papa: € 76.063 – Tot. € 2.567.064 Air – La Storia del Grande Salto: € 67.744 – Tot. € 3.362.837

Fonte: Cinetel

