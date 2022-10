Incassi Italia: Halloween Ends in testa venerdì 14 ottobre

È sempre Halloween Ends a dominare la classifica italiana venerdì 14 ottobre: il terzo film della trilogia di David Gordon Green cresce sia negli incassi che nella media per sala (sfiorando i 500 euro) e raccoglie altri 142 mila euro, per un totale di 270 mila euro in due giorni. Nel suo secondo giorno di sfruttamento Halloween Kills aveva incassato 110 mila euro, chiudendo un primo weekend con circa mezzo milione di euro (e la sua corsa a 1.7 milioni). Halloween Ends potrebbe arrivare intorno ai 700 mila euro a fine weekend.

Apre la secondo posto Il colibrì, presentato alla Festa del Cinema di Roma giovedì e uscito ieri. Il film di Francesca Archibugi inizia la sua corsa con 134 mila euro e una media di poco superiore ai 300 euro.

Chiude il podio Ticket to Paradise, che tiene molto bene con 92 mila euro e 1.2 milioni complessivi.

Tra le nuove uscite, Stavamo bene insieme incassa 83 mila euro al quarto posto, per un totale di 154 mila euro. Il ragazzo e la tigre al settimo posto apre con 29 mila euro, mentre La ragazza della palude al nono posto incassa 24 mila euro salendo a soli 41 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 14 OTTOBRE 2022

HALLOWEEN ENDS – € 142.139 / € 270.308 IL COLIBRÌ – € 134.085 / € 134.085 TICKET TO PARADISE – € 92.589 / € 1.192.591 STAVAMO BENE INSIEME – € 83.835 / € 154.661 DANTE – € 45.910 / € 1.122.149 SMILE – € 44.721 / € 942.641 IL RAGAZZO E LA TIGRE – € 29.337 / € 29.337 SICCITÀ – € 25.522 / € 1.325.349 LA RAGAZZA DELLA PALUDE – € 24.101 / € 41.243 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – € 19.314 / € 297.609

Fonte: Cinetel