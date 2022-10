Incassi Italia: Halloween Ends apre bene giovedì

È Halloween Ends a debuttare al primo posto in classifica al box-office italiano giovedì 13 ottobre: l’horror firmato Blumhouse incassa 127 mila euro, ottenendo una media vicina ai 500 euro.

Un anno fa, il 21 ottobre 2021, Halloween Kills aprì al secondo posto con 85 mila euro. È quindi un esordio incoraggiante, tenendo conto che la situazione pandemica è cambiata (in meglio) e che in questi mesi i cinema stanno lentamente cercando di rialzare la testa in termini di presenze. Tuttavia, rispetto a quel giorno dell’anno scorso, gli incassi sono in calo: 454 mila euro complessivi contro 548 mila euro complessivi, e 66 mila presenze rispetto a 84 mila. Vedremo poi il consuntivo del weekend se sarà sempre in perdita.

LEGGI – La recensione

Apre al secondo posto Stavamo bene insieme, con 70 mila euro, mentre scende al terzo posto Ticket to Paradise, con 53 mila euro e un totale di quasi 1.1 milioni di euro.

Al quarto posto resiste Dante, con 31 mila euro e un totale di quasi 1.1 milioni di euro, mentre chiude la top-five Smile, con 21 mila euro e 900 mila euro complessivi.

Tra le altre nuove uscite troviamo La ragazza della palude, con 17 mila euro, mentre scivola all’ottavo posto Everything Everywhere All At Once, con 14 mila euro e soli 278 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 13 / 10 / 2022

HALLOWEEN ENDS – € 127.840 / € 127.840 STAVAMO BENE INSIEME – € 70.809 / € 70.809 TICKET TO PARADISE – € 53.215 / € 1.099.957 DANTE – € 31.744 / € 1.075.888 SMILE – € 21.743 / € 897.921 SICCITÀ – € 19.626 / € 1.299.779 LA RAGAZZA DELLA PALUDE – € 17.131 / € 17.131 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – € 14.279 / € 278.295 DON’T WORRY DARLING – € 7.816 / € 1.909.871 LE BUONE STELLE – € 7.307 / € 35.829

Fonte: Cinetel