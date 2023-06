È Indiana Jones e il quadrante del destino a debuttare in testa alla classifica italiana: il film di James Mangold ha raccolto 373 mila euro mercoledì in più di 400 cinema, con circa 50 mila spettatori, e dovrebbe dominare senza troppa fatica l’intero weekend.

Al secondo posto troviamo Elemental, che incassa altri 202 mila euro e sale a 2.3 milioni di euro: il film sta andando nettamente meglio di Lightyear, anche negli infrasettimanali, e nel corso del weekend supererà i suoi incassi complessivi.

Terza posizione per The Flash, che incassa 48 mila euro e sale a 2.2 milioni di euro, mentre Spider-Man: Across the Spider-Verse al quarto posto incassa altri 38 mila euro e supera i 5.9 milioni di euro, sfiorando i sei milioni complessivi.

Chiude la top-five Fidanzata in affitto, con 26 mila euro e un totale di 385 mila euro. Da notare al sesto posto I Cavalieri dello Zodiaco, che incassa 26 mila euro e sale a quasi 100 mila euro complessivi, e Casablanca 4K che al nono posto raccoglie 11mila euro e chiude la sua tre giorni con 45 mila euro.

INCASSI ITALIA 28 GIUGNO 2023

Indiana Jones e il Quadrante del Destino – 373.628 euro / Totale: 373.628 euro Elemental – 202.620 euro / Totale: 2.330.072 euro The Flash – 48.357 euro / Totale: 2.207.939 euro Spider-Man: Across the Spider-Verse – 38.225 euro / Totale: 5.919.320 euro Fidanzata in Affitto – 26.504 euro / Totale: 385.225 euro I Cavalieri dello Zodiaco – 26.399 euro / Totale: 99.112 euro La Sirenetta – 23.408 euro / Totale: 11.682.079 euro Transformers – Il Risveglio – 19.498 euro / Totale: 2.536.728 euro Casablanca 4K – WB 100th Anniversary – 11.193 euro / Totale: 45.840 euro Emily – 10.837 euro / Totale: 165.624 euro

