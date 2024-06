Nella giornata di giovedì 27 giugno Inside Out 2 è arrivato a sfiorare gli incassi a fine corsa del suo predecessore, Inside Out, che superò di poco i 25 milioni di euro. Il film Pixar, infatti, ieri ha raccolto altri 1.4 milioni di euro, con un calo di solo il 28% rispetto a una settimana fa, ed è quindi salito a 24.5 milioni di euro. Nella giornata di oggi, quindi, Inside Out verrà superato e a questo punto il prossimo traguardo saranno i 30 milioni di euro.

Il resto della classifica prosegue tra nuove uscite e film in tenitura. Al secondo posto debutta A Quiet Place – Giorno 1, che incassa 79 mila euro. Al terzo posto, Bad Boys – Ride or Die incassa 30 mila euro, tenendo molto bene e salendo a 1.8 milioni di euro. Apre al quarto posto la commedia Hit-Man – Killer per caso, con soli 15 mila euro. Chiude la top-five The Bikeriders con 13 mila euro e un totale di 418 mila euro.

INCASSI ITALIA 27 GIUGNO 2024

Inside Out 2: Incasso giornaliero €1.422.295; Totale €24.569.396 A Quiet Place – Giorno 1 (A Quiet Place: Day One): Incasso giornaliero €79.218; Totale €79.278 Bad Boys – Ride or Die: Incasso giornaliero €30.304; Totale €1.802.679 Hit Man: Incasso giornaliero €15.204; Totale €21.296 The Bikeriders: Incasso giornaliero €13.541; Totale €418.684 Les Indésirables (Bâtiment 5): Incasso giornaliero €12.257; Totale €12.257 Ennio Doris – C’è anche domani: Incasso giornaliero €7.425; Totale €720.308 Zamora: Incasso giornaliero €5.662; Totale €701.475 Fuga in Normandia (The Great Escaper): Incasso giornaliero €5.585; Totale €129.342 Anatomia di una Caduta (Anatomie d’une Chute): Incasso giornaliero €4.500; Totale €1.806.541

Fonte: Cinetel

