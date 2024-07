Inside Out 2 guida ancora la classifica italiana e si prepara a conquistare il terzo weekend consecutivo: il film d’animazione venerdì ha raccolto 735 mila euro, salendo così a 34.8 milioni di euro.

Al secondo posto continuano le celebrazioni per il ventesimo anniversario di Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, che venerdì ha incassato 66 mila euro, salendo a 132 mila euro in due giorni. Terza posizione per A Quiet Place – Giorno 1, con 45 mila euro e un totale di 705 mila euro.

Quarto e quinto posto per due nuove uscite: Horizon: an American Saga – Capitolo 1 incassa 23 mila euro e sale a 52 mila euro complessivi, mentre La memoria dell’assassino incassa 16 mila euro e sale a 32 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 5 LUGLIO 2024

Inside Out 2: Incasso giornaliero €735,263; Totale €34,828,061 Harry Potter Il Prigioniero di Azkaban – 20mo Anniversario: Incasso giornaliero €66,498; Totale €132,966 A Quiet Place – Giorno 1: Incasso giornaliero €45,425; Totale €705,745 Horizon: An American Saga – Capitolo 1: Incasso giornaliero €23,644; Totale €52,451 La Memoria dell’Assassino: Incasso giornaliero €16,110; Totale €32,537 Bad Boys – Ride or Die: Incasso giornaliero €15,535; Totale €2,092,524 Hit Man: Incasso giornaliero €11,205; Totale €257,054 Pioggia di Ricordi (Ried. 2024): Incasso giornaliero €9,766; Totale €20,779 Povere Creature! (Poor Things): Incasso giornaliero €6,069; Totale €9,194,811 Io Capitano: Incasso giornaliero €4,764; Totale €4,853,960

Fonte: Cinetel

