È inarrestabile Inside Out 2. Il film Pixar sta facendo numeri da capogiro al box-office italiano, registrando nella giornata di venerdì una vera e propria eplosione: ben 2.7 milioni di euro (!) prima ancora che inizi il weekend vero e proprio (sabato e domenica), quando i film per famiglie generalmente vanno meglio. Ecco quindi che in quattro giorni (incluse le anteprime) è riuscito ad arrivare a 8.6 milioni di euro, e a questo punto anche rimanendo molto cauti entro domenica sera avrà superato abbondantemente i 13 milioni di euro.

Il resto della classifica procede con film molto distanti in termini di incassi, segnaliamo tra le nuove uscite The Bikeriders al terzo posto con 50 mila euro e 135 mila euro complessivi, Fuga in Normandia al settimo con 12 mila euro e un totale di 19 mila euro, e La treccia al decimo posto con tremila euro e cinquemila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 21 GIUGNO 2024

Inside Out 2: Incasso giornaliero 2.717.212 euro, Totale 8.670.670 euro Bad Boys – Ride or Die: Incasso giornaliero 93.243 euro, Totale 1.239.352 euro The Bikeriders: Incasso giornaliero 50.641 euro, Totale 135.646 euro Kinds of Kindness: Incasso giornaliero 17.015 euro, Totale 1.007.293 euro The Watchers – Loro ti guardano: Incasso giornaliero 13.762 euro, Totale 592.110 euro Me contro te il film – Operazione spie: Incasso giornaliero 12.929 euro, Totale 2.378.060 euro Fuga in Normandia (The Great Escaper): Incasso giornaliero 12.385 euro, Totale 19.618 euro L’arte della gioia – Parte 2: Incasso giornaliero 7.673 euro, Totale 161.260 euro The Animal Kingdom: Incasso giornaliero 4.996 euro, Totale 148.872 euro La Treccia (La Tresse): Incasso giornaliero 3.092 euro, Totale 5.017 euro

Fonte: Cinetel

