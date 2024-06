Riuscirà Inside Out 2 a superare i 30 milioni di euro già alla fine del suo secondo weekend? È quello che ci si chiede dopo aver visto i fantastici risultati infrasettimanali del film Pixar, che ieri si sono tradotti in un secondo venerdì da 1.5 milioni di euro. Complessivamente, quindi, la pellicola è arrivata a 26 milioni di euro, superando abbondantemente i 25 milioni di euro raggiunti a fine corsa da Inside Out nel 2015. Ora l’incognita è se sabato e domenica raccoglierà due milioni di euro al giorno, superando appunto di 30 milioni entro domenica sera. È assolutamente possibile, dipende solo dal caldo e dal sole, che potrebbe tenere alcuni spettatori lontani dalla sala.

Stabili gli incassi di A Quiet Place – Giorno 1, che non rimbalza rispetto a giovedì, incassando 90 mila euro e salendo così a 169 mila euro complessivi. Chiude il podio Bad Boys – Ride or Die, con 40 mila euro e un totale di 1.8 milioni di euro. Al quarto posto la nuova uscita Hit Man, con 25 mila euro e un totale di quasi 50 mila euro, mentre l’altra nuova uscita del weekend, Shoshana, incassa cinquemila euro all’ottavo posto.

INCASSI ITALIA 28 GIUGNO 2024

Inside Out 2: Incasso giornaliero €1.569.353; Totale €26.145.174 A Quiet Place – Giorno 1 (A Quiet Place: Day One): Incasso giornaliero €89.944; Totale €169.222 Bad Boys – Ride or Die: Incasso giornaliero €40.678; Totale €1.843.357 Hit Man: Incasso giornaliero €25.687; Totale €49.076 The Bikeriders: Incasso giornaliero €15.991; Totale €434.675 La Zona d’Interesse (The Zone of Interest): Incasso giornaliero €10.602; Totale €4.690.834 Fuga in Normandia (The Great Escaper): Incasso giornaliero €6.983; Totale €136.325 Shoshana: Incasso giornaliero €5.277; Totale €9.329 C’è ancora domani: Incasso giornaliero €4.781; Totale €36.715.908 Me contro te il film – Operazione spie: Incasso giornaliero €4.628; Totale €2.522.201

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate