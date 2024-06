La corsa di Inside Out 2 al box-office italiano durante gli infrasettimanali sembra davvero inarrestabile: il film Pixar sta facendo numeri davvero sorprendenti, mostrando una tenuta incredibile. Ieri ha raccolto altri 2.2 milioni di euro, una cifra che (lo ricordiamo) molti film si scordano di incassare in un intero weekend. Complessivamente, così, Inside Out 2 ha superato i 23.1 milioni di euro: in linea di massimo con gli incassi di oggi supererà i 25.4 milioni di euro raccolti a fine corsa dal primo film. Entro pochi giorni diventerà il maggiore incasso di sempre per un film d’animazione (Il Re Leone viene considerato live action).

Al secondo posto, molto distante ma con una buona tenuta, troviamo Bad Boys – Ride or Die, con 68 mila euro e un totale di 1.7 milioni di euro. Al terzo posto The Bikeriders incassa 38 mila euro e sale a 405 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 26 GIUGNO 2024

Inside Out 2: Incasso weekend €2.247.511; Totale €23.142.685 Bad Boys – Ride or Die: Incasso weekend €68.251; Totale €1.772.359 The Bikeriders: Incasso weekend €38.662; Totale €405.143 Lupin III – La pietra della saggezza (Rupan Sensei): Incasso weekend €23.366; Totale €58.318 Me contro te il film – Operazione spie: Incasso weekend €16.315; Totale €2.513.738 Kinds of Kindness: Incasso weekend €13.426; Totale €1.107.800 Fuga in Normandia (The Great Escaper): Incasso weekend €11.750; Totale €123.757 The Watchers – Loro ti guardano: Incasso weekend €9.891; Totale €663.643 L’arte della gioia – Parte 2: Incasso weekend €7.159; Totale €212.504 The Animal Kingdom: Incasso weekend €5.158; Totale €183.000

Fonte: Cinetel

