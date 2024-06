Continua la corsa di Inside Out 2 verso il weekend: il film Pixar ha mantenuto un ottimo incasso anche giovedì, nonostante la partita dell’Italia, con 1.9 milioni di euro e una quota mercato altissima (più del 90% degli incassi dell’intera classifica).

Includendo le anteprime di martedì, la pellicola ha superato i 5.9 milioni di euro complessivi, e questo prima di iniziare il weekend vero e proprio: ci sono alte aspettative per sabato e domenica. Il primo film debuttò con 6.4 milioni di euro nel suo primo weekend, ma a questo punto è scontato che entro domenica sera Inside Out 2 superi i 10 milioni.

Il resto della classifica procede a debita distanza, con Bad Boys – Ride or Die (in forte calo verosimilmente per la partita) che incassa 36 mila euro e sale a 1.1 milioni di euro e il debutto di Ghost: Rite Here Rite Now al terzo posto con 30 mila euro. Scende al quarto posto The Bikeriders, con 23 mila euro e un totale di 84 mila euro.

INCASSI ITALIA 20 GIUGNO 2024

Inside Out 2: Incasso giornaliero 1.950.690 euro, Totale 5.932.804 euro Bad Boys – Ride or Die: Incasso giornaliero 36.764 euro, Totale 1.145.766 euro Ghost: Rite Here Rite Now: Incasso giornaliero 30.594 euro, Totale 30.594 euro The Bikeriders: Incasso giornaliero 23.427 euro, Totale 84.695 euro Me contro te il film – Operazione spie: Incasso giornaliero 11.248 euro, Totale 2.365.072 euro Kinds of Kindness: Incasso giornaliero 9.122 euro, Totale 989.979 euro Fuga in Normandia (The Great Escaper): Incasso giornaliero 7.168 euro, Totale 7.168 euro L’arte della gioia – Parte 2: Incasso giornaliero 6.229 euro, Totale 153.347 euro The Watchers – Loro ti guardano: Incasso giornaliero 5.772 euro, Totale 578.314 euro The Animal Kingdom: Incasso giornaliero 2.507 euro, Totale 143.350 euro

Fonte: Cinetel

