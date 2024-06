Con gli incassi di sabato, Inside Out 2 è già diventato il maggiore successo dell’anno al box-office italiano. Ieri infatti il film della Pixar è letteralmente esploso (ma questa volta era previsto, sabato e domenica i film per famiglie realizzano gli incassi migliori) con 3.3 milioni di euro, una cifra che spesso i grandi blockbuster non riescono a incassare nemmeno nel loro weekend d’esordio. Complessivamente, quindi, ha incassato 12 milioni di euro in soli cinque giorni, diventando appunto il migliore incasso del 2024 nel nostro paese (ha superato gli 11 milioni a fine corsa di Kung Fu Panda 4).

Seconda posizione per Bad Boys – Ride or Die, che raccoglie altri 132 mila euro (rendiamoci conto della distanza abissale tra prima e seconda posizione in classifica) e sale a 1.3 milioni di euro. Terzo posto per The Bikeriders, che incassa 64 mila euro e sale a 200 mila euro complessivi.

L’altra uscita in classifica è Fuga in Normandia, che incassa 24 mila euro e sale a 43 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 22 GIUGNO 2024

Inside Out 2: Incasso weekend €3,341,102; Totale €12,014,791 Bad Boys – Ride or Die: Incasso weekend €132,052; Totale €1,371,404 The Bikeriders: Incasso weekend €64,736; Totale €200,382 Ghost: Rite Here Rite Now: Incasso weekend €35,946; Totale €66,889 Fuga in Normandia (The Great Escaper): Incasso weekend €24,181; Totale €43,910 Me contro te il film – Operazione spie: Incasso weekend €23,919; Totale €2,401,979 Kinds of Kindness: Incasso weekend €23,137; Totale €1,030,430 The Watchers – Loro ti guardano: Incasso weekend €18,524; Totale €610,634 L’arte della gioia – Parte 2: Incasso weekend €11,223; Totale €172,483 The Animal Kingdom: Incasso weekend €7,186; Totale €156,058

Fonte: Cinetel

