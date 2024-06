Un rapido aggiornamento sugli incassi infrasettimanali di Inside Out 2, perché ieri il film Pixar ha ingranato nuovamente la marcia dopo un lunedì in (relativissimo) calo, e ha raccolto altri 2.2 milioni di euro, una cifra che molti film sperano di incassare nel corso di un intero weekend. In totale, quindi, la pellicola ha superato i 20 milioni di euro in otto giorni (incluse le anteprime), e a questo punto promette di oltrepassare gli incassi del primo Inside Out (25 milioni) prima del weekend.

Ecco la classifica di ieri, martedì 25 giugno:

Inside Out 2: Incasso €2.277.874; Totale €20.879.636 Bad Boys – Ride or Die: Incasso €73.875; Totale €1.703.764 The Bikeriders: Incasso €38.867; Totale €366.314 Lupin III – La pietra della saggezza (Rupan Sensei): Incasso €20.963; Totale €34.913 Me contro te il film – Operazione spie: Incasso €16.645; Totale €2.497.267 Kinds of Kindness: Incasso €12.952; Totale €1.093.608 Fuga in Normandia (The Great Escaper): Incasso €12.252; Totale €111.773 The Watchers – Loro ti guardano: Incasso €10.014; Totale €653.752 L’arte della gioia – Parte 2: Incasso €8.001; Totale €205.344 Buena Vista Social Club (Riedizione): Incasso €6.386; Totale €55.679

Fonte: Cinetel

