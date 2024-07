Lunedì molto tranquillo al box-office italiano, con l’asso pigliatutto della Pixar e due novità di catalogo che spuntano in top-five. Inside Out 2 domina la classifica con 994 mila euro (è la prima volta in poco più di due settimane che scende sotto la soglia del milione): il film d’animazione ha superato definitivamente la soglia dei 30 milioni di euro.

Al secondo posto invece debutta Spider-Man: Columbia 100th Anniversary: nel primo appuntamento con gli Spider-Monday il film di Sam Raimi raccoglie ben 137 mila euro. Segue A Quiet Place – Giorno 1, con 62 mila euro e un totale di 475 mila euro, mentre al quarto posto ritroviamo Spider-Man: No Way Home – Columbia 100th Anniversary, con 40 mila euro.

Chiude la top-five Hit Man, con 19 mila euro e 181 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 1 LUGLIO 2024

Inside Out 2: Incasso weekend €994,372; Totale €30,851,785 Spider-Man – Columbia 100th Anniversary: Incasso weekend €137,348; Totale €137,348 A Quiet Place – Giorno 1: Incasso weekend €62,463; Totale €475,504 Spider-Man: No Way Home – Columbia 100th Anniversary: Incasso weekend €40,200; Totale €40,200 Bad Boys – Ride or Die: Incasso weekend €26,337; Totale €1,989,455 Hit Man: Incasso weekend €19,433; Totale €181,059 The Bikeriders: Incasso weekend €7,645; Totale €483,060 Profondo Rosso: Incasso weekend €6,171; Totale €97,223 Jatt & Juliet 3: Incasso weekend €5,676; Totale €51,186 Fuga in Normandia (The Great Escaper): Incasso weekend €4,153; Totale €166,564

Fonte: Cinetel

