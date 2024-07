Ottimo weekend al box-office italiano, principalmente grazie a Inside Out 2, che ha conquistato più dell’80% degli incassi. E questo nonostante l’estate ormai avviata e gli Europei di calcio, segno che il film Pixar ha una presa davvero notevole.

Nei quattro giorni da giovedì a domenica ha raccolto altri 6.7 milioni di euro, poco meno della metà rispetto alla settimana scorsa. È in assoluto uno dei migliori risultati di sempre in un secondo weekend, che (anche grazie agli ottimi infrasettimanali) ha permesso al film di arrivare a 29.8 milioni di euro (domenica ha raccolto 2.1 milioni). È il migliore incasso di sempre per un film d’animazione in Italia, e oggi Inside Out 2 taglierà il traguardo dei 30 milioni di euro in soli 14 giorni, al pari di Avatar: solo i film di Zalone hanno fatto meglio.

La classifica prosegue con il debutto di A Quiet Place: Giorno 1, che a debita distanza incassa 411 mila euro, in linea con gli esordi dei due film precedenti. Terza posizione per Bad Boys: Ride or Die, che incassa 190 mila euro in quattro giorni e sale a 1.9 milioni di euro. Apre al quarto posto Hit Man, con soli 154 mila euro (ricordiamo che il film era stato rinviato all’ultimo di un mese), mentre chiude la top-five The Bikeriders con 70 mila euro e un totale di 475 mila euro.

Tra gli altri debutti, al sesto posto Jatt & Juliet 3 incassa 45 mila euro, un dato interessante per una produzione di Bollywood, mentre al nono posto Shoshana incassa 27 mila euro.

INCASSI ITALIA 27-30 GIUGNO 2024

Inside Out 2: Incasso weekend €6,680,300; Totale €29,831,671 A Quiet Place – Giorno 1: Incasso weekend €411,665; Totale €411,725 Bad Boys – Ride or Die: Incasso weekend €190,325; Totale €1,962,700 Hit Man: Incasso weekend €154,970; Totale €161,456 The Bikeriders: Incasso weekend €70,057; Totale €475,200 Jatt & Juliet 3: Incasso weekend €45,510; Totale €45,510 Fuga in Normandia: Incasso weekend €38,654; Totale €162,411 Me contro te il film – Operazione spie: Incasso weekend €31,848; Totale €2,545,611 Shoshana: Incasso weekend €27,055; Totale €27,055 Kinds of Kindness: Incasso weekend €17,950; Totale €1,125,750

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate