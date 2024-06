Inside Out 2 sta riempiendo le sale italiane anche nei giorni infrasettimanali, sballando tutti i confronti con gli anni precedenti in termini di incassi. Ieri infatti sono stati raccolti complessivamente 1.8 milioni di euro, un’impennata di oltre il 280% sullo stesso giorno dell’anno scorso.

Ovviamente la parte del leone l’ha fatta il film Pixar, che ha raccolto la bellezza di 1.6 milioni di euro, salendo così a 18.5 milioni di euro in sette giorni (!). La media per sala è spaziale, quasi 3700 euro, che in un infrasettimanale è veramente notevole. Vedremo come proseguirà la settimana, ma ci sono tutti i presupposti perché il film superi i 25 milioni del suo predecessore entro la fine del weekend (se non entro l’inizio!).

La classifica prosegue con Bad Boys – Ride or Die, con 40 mila euro e un totale di 1.6 milioni di euro, e al terzo posto The Bikeriders con 21 mila euro e un totale di 326 mila euro in cinque giorni.

Da segnalare il debutto al quinto posto di Lupin III – La pietra della saggezza, con quasi 14 mila euro.

INCASSI ITALIA 24 GIUGNO 2024

Inside Out 2: Incasso weekend €1.659.121; Totale €18.545.037 Bad Boys – Ride or Die: Incasso weekend €40.345; Totale €1.627.364 The Bikeriders: Incasso weekend €21.762; Totale €326.461 Me contro te il film – Operazione spie: Incasso weekend €14.184; Totale €2.480.011 Lupin III – La pietra della saggezza (Rupan Sensei): Incasso weekend €13.949; Totale €13.949 Fuga in Normandia (The Great Escaper): Incasso weekend €10.087; Totale €99.521 Kinds of Kindness: Incasso weekend €8.231; Totale €1.078.731 The Watchers – Loro ti guardano: Incasso weekend €5.604; Totale €642.798 L’arte della gioia – Parte 2: Incasso weekend €5.239; Totale €197.318 Tehachapi: Incasso weekend €3.654; Totale €4.093

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate