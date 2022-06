È stato un ottimo weekend al box-office italiano: complice la festa della Repubblica che è caduta di giovedì (e quindi la presenza di un ponte festivo) e l’uscita disolo pochi giorni dopo quella di, sono stati registrati incassi per la prima volta superiori a quelli del 2019. Sono infatti 5.9 i milioni di euro raccolti in quattro giorni dalla classifica, quando nel 2019 erano stati 4.9, ma non era ovviamente un weekend lungo festivo. Inoltre, rispetto al periodo pre-pandemico, abbiamo ancora una classifica molto sproporzionata tra le nuove uscite blockbuster e il resto dei film, che raccolgono molto poco.

Jurassic World: il dominio conquista subito la vetta della classifica con quasi 3.2 milioni di euro in quattro giorni: è il quinto miglior esordio “pandemico”. La cifra include, chiaramente, anche le anteprime di mezzanotte di giovedì. Il primo film, nel 2015, raccolse 5.7 milioni di euro (per un totale di 14.7 milioni a fine corsa), mentre il secondo raccolse 3.7 milioni di euro (per un totale di 10.7 milioni a fine corsa).

Scende quindi al secondo posto Top Gun: Maverick, che con 1.9 milioni di euro registra un calo molto ridotto (parliamo di meno del 30%). Complessivamente il film con Tom Cruise ha sfiorato i 7 milioni di euro. Tiene molto bene anche Nostalgia, con 303 mila euro in quattro giorni e un totale di 916 mila euro.

Quarta posizione per Doctor Strange nel multiverso della follia, con 211 mila euro e un totale di 13.4 milioni di euro. Chiude la top-five Sonic 2 – Il film, con 52 mila euro e un totale di 4.2 milioni di euro.

L’unica altra nuova uscita in top ten è La doppia vita di Madeleine Collins, all’ottavo posto con 25 mila euro.

INCASSI ITALIA 2-5 / 6 / 2022

JURASSIC WORLD – IL DOMINIO – € 3.180.990 / € 3.180.990 TOP GUN: MAVERICK – € 1.897.038 / € 6.976.505 NOSTALGIA – € 303.014 / € 916.847 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – € 211.343 / € 13.488.373 SONIC 2 – IL FILM – € 52.219 / € 4.213.187 ESTERNO NOTTE – PARTE 1 – € 51.014 / € 457.564 ALCARRAS – € 31.365 / € 92.112 LA DOPPIA VITA DI MADELEINE COLLINS – € 25.753 / € 25.753 IO E LULÙ – € 22.685 / € 374.370 ANIMALI FANTASTICI I SEGRETI DI SILENTE – € 19.854 / € 8.421.198

Fonte dati: Cinetel