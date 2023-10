Si mantiene in testa al box-office italiano Killers of the Flower Moon: il film di Martin Scorsese guida la classifica venerdì 20 ottobre, con 293 mila euro e un totale di 513 mila euro in due giorni. Subito sotto, regge estremamente bene Me contro te il film – Vacanze in Transilvania, con 246 mila euro e 506 mila euro in due giorni: attenzione, perché andrà molto bene sabato e domenica e quindi è assolutamente prevedibile che balzi in testa nella classifica complessiva del weekend (ha già battuto Scorsese come presenze: 72 mila contro 71 mila).

Al terzo posto troviamo L’esorcista – il credente, con 72 mila euro e un totale di 2.5 milioni di euro. Al quarto posto L’ultima volta che siamo stati bambini incassa 56 mila euro, per un totale di 665 mila euro, mentre chiude la top-five Dogman con 54 mila euro e un totale di 732 mila euro.

INCASSI ITALIA VENERDÌ 20 OTTOBRE 2023

KILLERS OF THE FLOWER MOON – €293.693 (Totale: €513.239) ME CONTRO TE IL FILM – VACANZE IN TRANSILVANIA – €246.952 (Totale: €506.381) L’ESORCISTA – IL CREDENTE (THE EXORCIST: BELIEVER) – €72.103 (Totale: €2.512.639) L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI – €56.190 (Totale: €665.247) DOGMAN – €54.724 (Totale: €732.295) ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) – €50.934 (Totale: €7.964.325) TAYLOR SWIFT – THE ERAS TOUR – €45.531 (Totale: €833.707) TALK TO ME – €37.432 (Totale: €1.990.345) IO CAPITANO – €30.837 (Totale: €3.551.666) VOLEVO UN FIGLIO MASCHIO – €18.423 (Totale: €785.511)

Fonte: Cinetel

