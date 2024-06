Nella seconda giornata della quinta edizione del Cinema in Festa (iniziativa che propone i film a 3.50 euro fino a giovedì 13 giugno incluso), le presenze sono salite a 96.750 (in crescita del 55% rispetto a lunedì scorso), con un incasso complessivo di 365 mila euro. In questo primo infrasettimanale è Kinds of Kindness a uscirne premiato, con 68 mila euro e un totale di 458 mila euro, mentre scende al secondo posto Me contro te il film – Operazione Spie, che incassa 50 mila euro e sale a quasi 1.9 milioni di euro. Sono cresciute le presenze rispetto a una settimana fa, sicuramente anche per via della chiusura delle scuole.

Al terzo posto troviamo The Watchers – Loro ti guardano, con 42 mila euro e un totale di 280 mila euro in cinque giorni. Debutta al quarto posto l’anime The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, che nella prima delle tre giornate di uscita-evento (a prezzo pieno) incassa 26 mila euro contando poco più di tremila presenze. Chiude la top-five Furiosa: A Mad Max Saga, con 19 mila euro e un totale di 1.6 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 10 GIUGNO 2024

KINDS OF KINDNESS – Incasso giornaliero: € 68.889, Incasso complessivo: € 458.889, Presenze in sala: 89.640 ME CONTRO TE IL FILM – OPERAZIONE SPIE – Incasso giornaliero: € 50.412, Incasso complessivo: € 1.890.179, Presenze in sala: 299.533 THE WATCHERS – LORO TI GUARDANO – Incasso giornaliero: € 42.245, Incasso complessivo: € 280.850, Presenze in sala: 53.724 THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES (NATSU E NO TUNNEL, SAYONARA NO DEGUCHI) – Incasso giornaliero: € 26.588, Incasso complessivo: € 26.588, Presenze in sala: 3.160 FURIOSA: A MAD MAX SAGA – Incasso giornaliero: € 19.222, Incasso complessivo: € 1.595.911, Presenze in sala: 218.825 L’ESORCISMO – ULTIMO ATTO (THE EXORCISM) – Incasso giornaliero: € 18.798, Incasso complessivo: € 625.584, Presenze in sala: 90.303 IF – GLI AMICI IMMAGINARI – Incasso giornaliero: € 15.171, Incasso complessivo: € 1.832.021, Presenze in sala: 286.707 HOTSPOT – AMORE SENZA RETE – Incasso giornaliero: € 13.303, Incasso complessivo: € 86.127, Presenze in sala: 18.972 LA STANZA DEGLI OMICIDI (THE KILL ROOM) – Incasso giornaliero: € 11.502, Incasso complessivo: € 86.313, Presenze in sala: 16.917 HAIKYU!! – BATTAGLIA ALL’ULTIMO RIFIUTO (HAIKYU!! THE DUMPSTER BATTLE) – Incasso giornaliero: € 10.586, Incasso complessivo: € 686.305, Presenze in sala: 85.410

