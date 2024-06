La quarta e penultima giornata di Cinema in Festa si è chiusa in crescita sia rispetto al giorno precedente che a una settimana fa, ovviamente in termini di presenze: 134 mila persone sono andate al cinema mercoledì 12 giugno. Oggi, nell’ultima giornata, sicuramente ci sarà un’ulteriore crescita dovuta alle nuove uscite, tra tutte Bad Boys for Life.

Al primo posto mercoledì Kinds of Kindness incassa altri 96 mila euro (27 mila spettatori), per un totale di 644 mila euro in una settimana. Subito sotto Me contro te il film – Operazione spie porta a casa altri 67 mila euro, superando i due milioni di euro complessivi. Chiude il podio The Watchers – Loro ti guardano, con 55 mila euro e un totale di 389 mila euro.

Al quarto posto The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, che incassa 41 mila euro e sale a 102 mila euro: l’evento in tre giorni, ricordiamo, non era incluso nell’offerta del Cinema in Festa. Chiude il podio Furiosa: A Mad Max Saga, che incassa 27 mila euro e sale a 1.6 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 12 GIUGNO 2024

Kinds of Kindness – Weekend: €96.787 – Totale: €644.759 Me contro te il film – Operazione spie – Weekend: €67.849 – Totale: €2.019.257 The Watchers – Loro ti guardano – Weekend: €55.473 – Totale: €388.908 The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes – Weekend: €41.698 – Totale: €102.442 Furiosa: A Mad Max Saga – Weekend: €26.963 – Totale: €1.645.958 IF – Gli amici immaginari – Weekend: €25.379 – Totale: €1.879.878 L’esorcismo – L’ultimo atto – Weekend: €22.992 – Totale: €670.503 Hotspot – Amore senza rete – Weekend: €21.899 – Totale: €126.232 La stanza degli omicidi – Weekend: €17.385 – Totale: €119.276 Haikyu!! – Battaglia all’ultimo rifiuto – Weekend: €14.168 – Totale: €713.488

Fonte: Cinetel

