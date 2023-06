Ottimo weekend al box-office italiano: gli incassi complessivi sfiorano gli 8 milioni di euro in quattro giorni, un dato molto incoraggiante che batte di gran lunga lo stesso weekend del triennio precedente al Covid, cosa che sta capitando abbastanza di frequente nelle ultime settimane e che rappresenta un elemento molto incoraggiante per la ripresa. Come sempre, il merito altro non è che delle nuove uscite numerose e regolari.

A guidare la classifica del weekend resta La Sirenetta, che incassa altri 2.9 milioni di euro: si tratta di una tenuta davvero notevole, soprattutto se si pensa alla concorrenza delle nuove uscite, e rappresenta un calo solo del 21% rispetto all’esordio. Complessivamente, quindi, il film ha raggiunto gli 8.5 milioni di euro.

Apre al secondo posto Spider-Man: Across the Spider-Verse, con 2.4 milioni di euro. Si tratta di un grande lancio per un film d’animazione, e di un esordio in forte crescita rispetto a quello del primo film: Un nuovo universo, infatti, raggiunse i 2.8 milioni di euro complessivi alla fine della sua corsa.

Al terzo posto Fast X raccoglie altri 947 mila euro, dimezzando gli incassi di una settimana fa e sfiorando gli 11 milioni di euro complessivi. Quarta posizione per Rapito, che pareggia i dati di una settimana fa incassando altri 545 mila euro, per un totale di un milione di euro. Una resistenza non indifferente. Apre al quinto posto l’horror The Boogeyman, con 388 mila euro in quattro giorni.

Per quanto riguarda il resto della classifica, al settimo posto troviamo l’evento di sabato SUGA – August D Tour D-Day in Japan: Live Viewing, con 102 mila euro (con un prezzo del biglietto di circa venti euro) mentre al decimo posto troviamo Blueback con 47 mila euro.

INCASSI ITALIA 1-4 GIUGNO 2023

LA SIRENETTA – Weekend: 2.896.907 euro / Totale: 8.495.436 euro SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE – Weekend: 2.420.814 euro / Totale: 2.420.941 euro FAST X – Weekend: 947.841 euro / Totale: 10.936.563 euro RAPITO – Weekend: 454.469 euro / Totale: 1.065.451 euro THE BOOGEYMAN – Weekend: 388.147 euro / Totale: 388.147 euro GUARDIANI DELLA GALASSIA – VOL. 3 – Weekend: 243.833 euro / Totale: 10.705.622 euro SUGA – AGUST D TOUR D-DAY IN JAPAN: LIVE VIEWING – Weekend: 102.001 euro / Totale: 102.001 euro SUPER MARIO BROS. – IL FILM – Weekend: 57.420 euro / Totale: 20.318.745 euro IL SOL DELL’AVVENIRE – Weekend: 50.913 euro / Totale: 3.858.082 euro BLUEBACK – Weekend: 46.063 euro / Totale: 47.067 euro

