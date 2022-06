È Lightyear – La vera storia di Buzz a guidare la classifica del weekend in Italia: il film dei Pixar Animation Studios ha raccolto 782 mila euro in quattro giorni, per un totale di 968 mila euro in cinque giorni (è uscito mercoledì). Si tratta di un dato dimezzato rispetto ai due milioni di euro raccolti da Toy Story 4 a giugno del 2019, in linea con l’andamento al di sotto delle aspettative negli USA e nel resto del mondo.

Scende al secondo posto Jurassic World: il dominio, con altri 623 mila euro (perdendo la metà rispetto alla settimana scorsa). Complessivamente il film ha raccolto 6.3 milioni di euro.

Chiude il podio Top Gun: Maverick, con 569 mila euro e un totale di 9.5 milioni di euro (il prossimo weekend dovrebbe superare i dieci).

Al quarto posto Jujutsu Kaisen 0 – The Movie cala vistosamente, incassando 78 mila euro e salendo a un milione di euro complessivi. Al quinto posto Nostalgia incassa 56 mila euro e sale a 1.2 milioni di euro. Da notare, al sesto posto, l’anteprima di Black Phone con 48 mila euro.

INCASSI ITALIA 16-19 / 6 / 2022

LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – € 782.455 / € 968.764 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO – € 623.871 / € 6.290.541 TOP GUN: MAVERICK – € 569.838 / € 9.524.516 JUJUTSU KAISEN 0 – THE MOVIE – € 78.516 / € 1.060.598 NOSTALGIA – € 56.611 / € 1.191.790 BLACK PHONE – € 48.835 / € 48.835 ESTERNO NOTTE – PARTE 2 – € 40.255 / € 180.387 THE OTHER SIDE – € 35.423 / € 137.304 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – € 28.582 / € 13.642.734 ALLA VITA – € 24.807 / € 24.807

Fonte: Cinetel