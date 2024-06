Si è concluso un altro weekend decisamente negativo al box-office italiano: nonostante le nuove uscite, sono stati raccolti solo 2.2 milioni di euro in quattro giorni: un anno fa ci si avvicinava ai quattro milioni. Va tenuto in considerazione il fatto che ieri è stata la prima giornata di Cinema in festa, quindi con incassi ridotti (i biglietti costeranno 3.50 euro fino a giovedì incluso, all’inizio cioè del weekend successivo). Nella giornata di domenica sono stati raccolti 687 mila euro, con poco meno di 190 mila presenze complessive. Il confronto con l’ultima edizione non è semplice, visto che l’offerta cinematografica settembrina era decisamente più ricca: domenica 17 settembre 2023 vennero raccolti ben 1.8 milioni di euro, con quasi mezzo milione di presenze, ma c’erano film come Assassinio a Venezia e, in tenitura, Oppenheimer. L’edizione del Cinema in Festa di giugno 2023 iniziò invece con 312 mila presenze, domenica 11 giugno 2023.

In testa alla classifica del weekend troviamo nuovamente Me contro te il film – Operazione spie: il sesto film della saga incassa 486 mila euro in quattro giorni (nessun film ha superato il mezzo milione), per un totale di 1.8 milioni di euro. Il tour nazionale del duo di youtuber si è appena concluso, e adesso tocca capitalizzare: sarà interessante vedere quante famiglie si recheranno al cinema in questi giorni di prezzo promozionale.

Al secondo posto troviamo il debutto di Kinds of Kindness, con 389 mila euro in quattro giorni: si tratta ovviamente di un dato molto lontano da quello ottenuto da Povere creature! solo pochi mesi fa.

Apre al terzo posto The Watchers – Loro ti guardano, con 237 mila euro in quattro giorni, un esordio poco incoraggiante come d’altronde negli Stati Uniti. Al quarto posto scende Furiosa: a Mad Max Saga, che incassa 139 mila euro e sale a 1.5 milioni complessivi. Chiude la top-five IF – Gli amici immaginari, con 124 mila euro e un totale di 1.8 milioni di euro.

Gli altri esordi in top-ten: La stanza degli omicidi apre al settimo posto con soli 73 mila euro. Al nono posto apre Hotspot – Amore senza rete, con soli 72 mila euro e una media molto bassa.

INCASSI ITALIA 6-9 GIUGNO 2024

Me contro te il film – Operazione spie – Weekend: €486.079 – Totale: €1.808.623 Kinds of Kindness – Weekend: €389.054 – Totale: €389.054 The Watchers – Loro ti guardano – Weekend: €237.730 – Totale: €237.730 Furiosa: A Mad Max Saga – Weekend: €139.172 – Totale: €1.576.410 IF – Gli amici immaginari – Weekend: €124.239 – Totale: €1.816.283 L’esorcismo – L’ultimo atto – Weekend: €120.129 – Totale: €606.327 La stanza degli omicidi – Weekend: €73.653 – Totale: €73.653 Haikyu!! – Battaglia all’ultimo rifiuto – Weekend: €73.108 – Totale: €675.645 Hotspot – Amore senza rete – Weekend: €72.485 – Totale: €72.485 L’arte della gioia – Parte 1 – Weekend: €60.479 – Totale: €243.564

Fonte: Cinetel

