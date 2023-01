Incassi Italia: Me contro te il film: Missione Giungla vince il weekend con 2.3 milioni di euro

È stato un buon weekend al box-office italiano, con 7.3 milioni di euro incassati in quattro giorni, in crescita rispetto alla settimana scorsa. Per la prima volta da metà dicembre, al primo posto non troviamo Avatar: la via dell’acqua ma un altro film, per giunta italiano: si tratta di Me contro Te il film – Missione Giungla, che domina la classifica con 2.3 milioni di euro e un’ottima media sopra i 4.400 euro per sala. L’andamento della pellicola è stato in crescita, con una domenica da quasi un milione di euro.

Seconda posizione quindi per Avatar 2, che raccoglie altri 1.3 milioni di euro (in calo del 41% rispetto alla settimana scorsa) e sale a 42.1 milioni di euro.

Apre al terzo posto Babylon, che incassa 850 mila euro in quattro giorni: in proporzione agli incassi americani, un buon esordio per la pellicola distribuita da Eagle Pictures.

Quarto posto per Grazie ragazzi, che incassa altri 629 mila euro tenendo molto bene: complessivamente il film ha raccolto 1.6 milioni di euro. Chiude la top-five Tre di troppo, con 382 mila euro e un totale di 4.3 milioni di euro.

Alcuni traguardi: Le otto montagne, al sesto posto con 376 mila euro, ha superato i 5 milioni di euro. Il grande giorno, al decimo posto con 135 mila euro, ha superato i 7 milioni complessivi.

INCASSI ITALIA 19-22 GENNAIO 2023

ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA – 2.306.175 / 2.363.830 AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – 1.301.022 / 42.147.915 BABYLON – 850.951 / 850.951 GRAZIE RAGAZZI – 629.789 / 1.578.045 TRE DI TROPPO – 382.002 / 4.362.815 LE OTTO MONTAGNE – 376.506 / 5.107.275 M3GAN – 265.013 / 2.088.158 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – 218.858 / 5.649.507 THE FABELMANS – 182.417 / 2.809.454 IL GRANDE GIORNO – 135.538 / 7.087.839

Fonte: Cinetel