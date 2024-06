La situazione al box-office italiano continua a essere difficile, non aiutata peraltro dal ponte mancato del 2 giugno (la festività è caduta di domenica). Il mese inizia quindi con un incasso di 3.4 milioni di euro in quattro giorni, in crescita rispetto a una settimana fa ma sempre pesantemente sotto rispetto a un anno fa, quandi Spider-Man: Across the Spider-Verse da solo incassava quasi due milioni e mezzo e La Sirenetta continuava la sua corsa con quasi tre milioni. Ma anche rispetto al periodo pre-Covid la situazione è davvero difficile.

In sostanza, nessun film ha superato il milione di euro in quattro giorni e solo uno ha superato il mezzo milione. Si tratta di Me contro te – Operazione spie, che ovviamente ha premuto sull’acceleratore degli incassi soprattutto sabato e domenica salendo a 985 mila euro. Si tratta di un esordio inferiore ai suoi predecessori (due dei quali sono usciti nel 2023, debuttando rispettivamente con 2.3 milioni e 1.7 milioni). Va detto che è la prima volta che un film dei Me contro te esce a giugno, e che l’andamento potrebbe riservare qualche sorpresa con la chiusura delle scuole.

Al secondo posto troviamo Haikyu!! – Battaglia all’ultimo rifiuto: dopo un esordio al primo posto, il film anime incassa 403 mila euro in quattro giorni.

Tenuta preoccupante per Furiosa: A Mad Max Saga, che incassa 360 mila euro in quattro giorni e sale così a 1.3 milioni complessivi. Apre al quarto posto L’esorcismo – L’ultimo atto, che incassa 351 mila euro. Scende invece al quinto posto IF – Gli amici immaginari, che incassa 239 mila euro e sale a 1.6 milioni complessivi. Al sesto posto Il regno del pianeta delle scimmie incassa 144 mila euro, portandosi a 2.7 milioni complessivi.

Apre al settimo posto L’arte della gioia – Parte 1, con 132 mila euro in quattro giorni: tra dieci giorni uscirà la seconda parte, per poi debuttare integralmente su Sky come serie tv. Apre all’ottavo posto The Penitent, che incassa 70 mila euro e ottiene la peggior media della top-ten, mentre al nono posto scende Vangelo secondo Maria, con 61 mila euro e un totale di 270 mila euro. Eileen debutta al decimo posto con 60 mila euro.

INCASSI ITALIA 30 MAGGIO – 2 GIUGNO 2024

Me contro te il film – Operazione spie – €985.840 (Totale: €985.840) Haikyu!! – Battaglia all’ultimo rifiuto – €403.684 (Totale: €403.684) Furiosa: A Mad Max Saga – €360.543 (Totale: €1.300.013) L’esorcismo – L’ultimo atto – €351.794 (Totale: €351.794) IF – Gli amici immaginari – €239.592 (Totale: €1.635.946) Il regno del pianeta delle scimmie – €144.250 (Totale: €2.726.210) L’arte della gioia – Parte 1 – €132.549 (Totale: €132.549) The Penitent – €70.094 (Totale: €70.623) Vangelo secondo Maria – €61.348 (Totale: €270.063) Eileen – €60.317 (Totale: €67.039)

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate