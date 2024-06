Esordio col botto per Inside Out 2, che ieri sera ha tenuto le anteprime nazionali (l’uscita “ufficiale” è infatti oggi) raccogliendo quasi un milione di euro, ovvero il miglior giorno d’esordio dell’anno. Il film Pixar ha incassato ben 957 mila euro, un risultato veramente importante soprattutto visto il momento storico di forte difficoltà nei cinema, principalmente per la mancanza di prodotti americani “forti”: è la dimostrazione che quando il film c’è, anche il pubblico c’è. Negli USA, lo ricordiamo, Inside Out 2 ha realizzato un grandissimo esordio.

Il primo film, uscito nove anni fa, debuttò con quasi 600 mila euro e chiuse la sua corsa a 25.4 milioni di euro: sebbene la Disney si mantenga cauta con le sue previsioni, a nostro avviso questo sequel potrebbe superare abbondantemente i 15 se non i 20 milioni a fine corsa, ma è ancora presto per dirlo.

Seconda posizione, molto distante, per Bad Boys – Ride or Die, che incassa 82 mila euro e supera il traguardo del milione di euro, mentre Me contro te il film – Operazione spie incassa 26 mila euro al terzo posto e sale a 2.3 milioni di euro complessivi.

INCASSI ITALIA 18 GIUGNO 2024

Inside Out 2: Incasso 957.823 euro, Totale 957.823 euro Bad Boys – Ride or Die: Incasso 82.087 euro, Totale 1.017.498 euro Me contro te il film – Operazione spie: Incasso 26.894 euro, Totale 2.329.238 euro Kinds of Kindness: Incasso 26.370 euro, Totale 958.886 euro The Chosen – Ep. 1-2: Incasso 19.573 euro, Totale 110.714 euro L’arte della gioia – Parte 2: Incasso 14.992 euro, Totale 134.196 euro Jago Into the White: Incasso 12.534 euro, Totale 12.534 euro The Watchers – Loro ti guardano: Incasso 11.066 euro, Totale 560.511 euro The Animal Kingdom: Incasso 9.588 euro, Totale 130.936 euro L’arte della gioia – Parte 1: Incasso 3.950 euro, Totale 312.535 euro

Fonte: Cinetel

