Incassi Italia: Minions 2 sale a 4.2 milioni venerdì

Ottimo risultato anche venerdì per Minions 2: come Gru diventa cattivissimo al box-office italiano: con una tenuta invidiabile, il film d’animazione raccoglie altri 1.1 milioni di euro e sale così a ben 4.2 milioni di euro (compresi i tre giorni di anteprime). Non è da escludere quindi che superi i 7 milioni alla fine del weekend.

LEGGI – La recensione

Al secondo posto troviamo Nope, che pareggia l’incasso di giovedì e raccoglie altri 64 mila euro, salendo così a 609 mila euro complessivi. Al terzo posto c’è ancora Thor: Love and Thunder, con 49 mila euro e un totale di 10.4 milioni di euro. Va sottolineato come l’assenza di titoli forti da un lato e l’assenza di notizie ufficiali sull’uscita del film su Disney+ (solitamente sono 45 giorni, ma stavolta sarà verosimilmente durante il Disney+ Day a settembre) stiano permettendo al cinecomic di avere gambe molto lunghe.

Lunghissime le gambe di Top Gun: Maverick, invece, che incassa altri 42 mila euro e sale così a 12.2 milioni di euro. Chiude la top-five Elvis, con 19 mila euro e un totale di 3 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 19 / 8 / 2022

MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – € 1.145.261 / € 4.226.287 NOPE – € 64.374 / € 609.941 THOR: LOVE AND THUNDER – € 49.431 / € 10.425.754 TOP GUN: MAVERICK – € 42.652 / € 12.280.981 ELVIS – € 19.269 / € 3.028.659 IL PATAFFIO – € 14.460 / € 30.182 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO – € 12.025 / € 8.015.884 IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL – € 7.662 / € 291.894 ENNIO – € 3.926 / € 2.719.008 HOUSE OF GUCCI – € 3.373 / € 5.364.634

Fonte: Cinetel