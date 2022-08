Incassi Italia: Minions 2 risveglia il box-office e vince il weekend con 4.4 milioni

Minions 2: come Gru diventa cattivissimo mantiene le promesse e risolleva gli incassi in Italia dopo una seconda metà d’estate decisamente sotto tono a causa della scarsità di nuove uscite di richiamo (il confronto con il 2019 è impietoso: Il Re Leone travolse il box-office e fece registrare 13.2 milioni di euro d’incasso, mentre quest’anno sono stati raccolti 5.4 milioni di euro). Il film d’animazione della Illumination, distribuito da Universal, ha dominato la classifica del weekend raccogliendo ben 4.4 milioni di euro in quattro giorni. Sommati agli incassi delle anteprime di tre giorni, il totale arriva a sfiorare i 6 milioni di euro.

Al secondo posto troviamo un altro film Universal, che peraltro tiene benissimo (-7%): si tratta di Nope, che incassa 251 mila euro e sale a un totale di 724 mila euro in dieci giorni. Al terzo posto troviamo ancora una volta Thor: Love and Thunder, che incassa 190 mila euro salendo così a 10.5 milioni di euro e superando The Batman.

Quarto posto per Top Gun: Maverick, che raccoglie altri 176 mila euro (con una crescita del 20% rispetto a una settimana fa!) e sale a 12.3 milioni di euro. Chiude la top-five Elvis, che incassa altri 73 mila euro e sale abbondantemente sopra i tre milioni.

L’unica altra nuova uscita del weekend in top-ten è Il pataffio, che al sesto posto incassa 67 mila euro in quattro giorni.

INCASSI ITALIA 18-21 / 8 / 2022

MINIONS 2: COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – € 4.391.543 / € 5.928.089 NOPE – € 251.445 / € 724.981 THOR: LOVE AND THUNDER – € 190.668 / € 10.514.953 TOP GUN: MAVERICK – € 176.858 / € 12.365.099 ELVIS – € 73.429 / € 3.067.228 IL PATAFFIO – € 67.089 / € 67.089 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO – € 47.357 / € 8.039.375 IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL – € 31.678 / € 307.213 NOSTALGIA – € 13.644 / € 1.457.854 THE TWIN – L’ALTRO VOLTO DEL MALE – € 9.970 / € 276.561

Fonte: Cinetel