Incassi Italia: Minions 2 in testa alla classifica di giovedì, DC League of Super Pets secondo

Nel primo giorno di settembre domina l’animazione al box-office americano: giovedì 1 settembre Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo rimane in testa alla classifica incassando altri 230 mila euro, per un totale di 10.6 milioni di euro, mentre DC League of Super Pets debutta al secondo posto con 142 mila euro.

Al terzo posto troviamo Bullet Train, che incassa altri 95 mila euro e sale a quasi 1.1 milioni di euro, mentre in quarta posizione Crimes of the Future incassa 27 mila euro e sale a 371 mila euro. Chiude la top-five Men con quasi 13 mila euro e un totale di 160 mila euro.

INCASSI ITALIA 1 / 9 / 2022

MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – € 230.902 / € 10.628.974 DC LEAGUE OF SUPER PETS – € 142.093 / € 142.093 BULLET TRAIN – € 95.845 / € 1.098.277 CRIMES OF THE FUTURE – € 27.417 / € 371.029 MEN – € 12.868 / € 160.402 TOP GUN: MAVERICK – € 12.472 / € 12.615.969 NOPE – € 11.424 / € 988.182 THOR: LOVE AND THUNDER – € 7.973 / € 10.718.157 UN’OMBRA SULLA VERITÀ – € 6.401 / € 28.848 BRIAN E CHARLES – € 6.104 / € 13.719

Fonte: Cinetel