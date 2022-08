Incassi Italia: Minions 2 vince il weekend e supera i 9 milioni

È Minions 2: come Gru diventa cattivissimo a vincere, per la seconda volta consecutiva, il weekend al box-office italiano: il film d’animazione della Illumination raccoglie altri due milioni di euro (dimezzando rispetto a una settimana fa) e supera il traguardo dei nove milioni di euro complessivi (per la previsione, quasi 9.5 milioni). Ricordiamo che il primo Minions chiuse la sua corsa, nel 2015, con ben 23 milioni di euro.

Debutta al secondo posto Bullet Train: il film d’azione con Brad Pitt incassa 706 mila euro in quattro giorni. Altro esordio al terzo posto: Crimes of the Future di David Cronenberg incassa 183 mila euro, che salgono a 242 mila euro in cinque giorni (è uscito mercoledì).

Al quarto posto resiste Top Gun: Maverick, con 108 mila euro e 12.5 milioni complessivi, mentre chiude la top-five Nope, con 94 mila euro e un totale di 928 mila euro.

Apre al sesto posto Men, che incassa 87 mila euro (salgono a 102 mila con i dati di mercoledì), mentre debutta al nono posto Giorni d’estate, con 17 mila euro (e un totale di 21 mila euro). Anche al decimo posto troviamo una nuova uscita: 200 metri incassa 16 mila euro e sale a 18 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 25-28/8/2022

MINIONS 2: COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – € 2.000.174 / € 9.488.960 BULLET TRAIN – € 706.861 / € 706.861 CRIMES OF THE FUTURE – € 183.590 / € 242.381 TOP GUN: MAVERICK – € 108.860 / € 12.551.690 NOPE – € 94.269 / € 928.646 MEN – € 87.632 / € 102.465 THOR: LOVE AND THUNDER – € 87.238 / € 10.674.943 ELVIS – € 27.674 / € 3.121.608 GIORNI D’ESTATE – € 17.829 / € 21.406 200 METRI – € 16.846 / € 18.768

Fonte: Cinetel