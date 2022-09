Incassi Italia: Minions 2 vince ancora il weekend, Il signore delle formiche secondo

Nonostante le nuove uscite (nessuna delle quali definibile come un blockbuster), è ancora una volta Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo a vincere il weekend in Italia. Il film d’animazione guida una classifica che raccoglie 2.3 milioni di euro in quattro giorni, praticamente in pari rispetto a un anno fa quando però la situazione della pandemia era nettamente peggiore e al cinema c’era Shang-Chi: la Leggenda dei Dieci Anelli.

Minions 2 raccoglie altri 617 mila euro, con la miglior media della classifica e un totale di 12.7 milioni di euro, a un passo da Top Gun: Maverick che verrà superato tra pochi giorni. È un dato che testimonia il successo del franchise nel nostro paese, ma anche la sostanziale mancanza di prodotto in sala (i blockbuster americani sono in “pausa” fino a ottobre, cosa per la quale anche il box-office USA sta soffrendo parecchio).

Apre al secondo posto Il signore delle formiche: il film di Gianni Amelio viene da un Festival di Venezia che non gli ha riconosciuto alcun premio ma che è stato comunque un buon trampolino di lancio. Vedremo come terrà il prossimo weekend, ma è comunque un buon esordio.

Terza posizione per DC League of Super-Pets, che incassa altri 349 mila euro portandosi a 1.3 milioni complessivi. Quarto posto per Bullet Train, con 288 mila euro e un totale di quasi due milioni di euro.

Chiude la top-five Watcher, con un esordio da 238 mila euro (che diventano 271 mila in cinque giorni).

Da notare all’ottavo posto Margini, altro film italiano veneziano che incassa 43 mila euro.

INCASSI ITALIA WEEKEND 8-11 / 9 / 2022

MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – € 617.448 / € 12.697.251 IL SIGNORE DELLE FORMICHE – € 430.075 / € 431.374 DC LEAGUE OF SUPER-PETS – € 349.308 / € 1.298.928 BULLET TRAIN – € 288.882 / € 1.981.832 WATCHER – € 238.297 / € 271.635 TOP GUN: MAVERICK – € 64.438 / € 12.797.729 CRIMES OF THE FUTURE – € 54.906 / € 588.572 MARGINI – € 43.652 / € 43.652 NOPE – € 21.733 / € 1.078.174 THOR: LOVE AND THUNDER – € 18.991 / € 10.802.264

Fonte: Cinetel