Un ottimo sabato al box-office italiano, in cui due film hanno incassato più di un milione di euro. A spuntarla, per un soffio, è stato Napoleon: il film di Ridley Scott incassa 1,065,580 di euro, salendo a due milioni complessivi. Seconda posizione (ma primo per biglietti staccati) per C’è ancora domani, con 1,046,568 di euro e un totale di oltre 22.7 milioni di euro: i due film si contenderanno la vetta della classifica del weekend di quattro giorni.

Al terzo posto, ben distante, Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente raccoglie 425 mila euro, portandosi a 3.7 milioni di euro.

Quarta posizione per Cento domeniche, che incassa 206 mila euro e sale a 332 mila euro, mentre chiude la top-five Trolls 3 – Tutti insieme, che incassa 95 mila euro e sfiora i due milioni complessivi.

INCASSI ITALIA 25 NOVEMBRE 2023

NAPOLEON – €1,065,580 (Totale: €2,029,555) C’È ANCORA DOMANI – €1,046,568 (Totale: €22,716,899) HUNGER GAMES – LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE – €425,379 (Totale: €3,777,258) CENTO DOMENICHE – €206,229 (Totale: €332,034) TROLLS 3 – TUTTI INSIEME (TROLLS BAND TOGETHER) – €95,552 (Totale: €1,995,144) THE MARVELS – €95,212 (Totale: €3,112,866) THANKSGIVING – €88,256 (Totale: €602,149) THE OLD OAK – €67,265 (Totale: €591,650) COMANDANTE – €49,399 (Totale: €3,403,174) MARY E LO SPIRITO DI MEZZANOTTE – €33,142 (Totale: €46,145)

Fonte: Cinetel

