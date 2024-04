È Perfect Blue a rimanere in testa alla classifica italiana mercoledì 24 aprile: la riedizione del classico di Satoshi Kon chiude la sua tre giorni in sala con altri 206 mila euro, salendo così a 468 mila euro. Il prezzo del biglietto maggiorato porta la media per sala abbondantemente sopra i mille euro, staccando nettamente tutti gli altri film della top-ten.

E così debutta al secondo posto Challengers, anche se di pochissimo: il film di Luca Guadagnino incassa infatti 198 mila euro, con la seconda media per sala e il maggior numero di biglietti staccati. Oggi la pellicola dovrebbe posizionarsi al primo posto, ma trattandosi di un festivo non escludiamo eventuali colpi di scena.

Sale al terzo posto Back to Black con 126 mila euro e un totale di quasi 1.1 milioni di euro, mentre al quarto posto Civil War incassa 92 mila euro e sale a 862 mila euro. Apre invece al quinto posto Confidenza: il film di Daniele Luchetti incassa 74 mila euro.

Per quanto riguarda le altre uscite, troviamo Spy X Family – Code: White al settimo posto con 44 mila euro.

INCASSI ITALIA 24 APRILE 2024

Perfect Blue: €206.417 weekend, €468.242 totali Challengers: €198.955 weekend, €198.955 totali Back to Black: €126.341 weekend, €1.091.600 totali Civil War: €92.581 weekend, €862.942 totali Confidenza: €74.163 weekend, €81.105 totali Ghostbusters – Minaccia Glaciale: €63.155 weekend, €1.828.161 totali Spy x Family – Code: White: €44.152 weekend, €44.800 totali Un mondo a parte: €43.884 weekend, €6.168.150 totali Cattiverie a domicilio: €36.308 weekend, €425.695 totali Kung Fu Panda 4: €30.379 weekend, €10.773.163 totali

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate