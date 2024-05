È ancora Il regno del pianeta delle scimmie a mantenersi in testa alla classifica di giovedì 16 maggio al box-office italiano, il film di Wes Ball infatti ha incassato 67mila euro salendo così a quasi 1 milione e mezzo complessivi.

Debutta invece al secondo posto If – gli amici immaginari: la pellicola fantasy con Ryan Reynolds apre con 55 mila euro, ma potrebbe salire in prima posizione nel corso del weekend. Al terzo posto un’altra nuova uscita: Abigail debutta con 41 mila euro. Quarta posizione per La profezia del male (Tarot), che incassa altri 30 mila euro e sale così a quasi 600 mila euro complessivi. Chiude la top five Challengers che con 27 mila euro sale a 3.7 milioni complessivi.

Da notare un’altra nuova uscita al decimo posto: Una storia nera, con poco più di 9000 euro.

INCASSI ITALIA 16 MAGGIO 2024

Il Regno del Pianeta delle Scimmie (Kingdom of the Planet of the Apes): Incasso giornaliero € 67.196, Incasso complessivo € 1.464.706 If – Gli Amici Immaginari: Incasso giornaliero € 55.377, Incasso complessivo € 55.377 Abigail: Incasso giornaliero € 41.860, Incasso complessivo € 41.860 La Profezia del Male (Tarot): Incasso giornaliero € 30.428, Incasso complessivo € 593.562 Challengers: Incasso giornaliero € 27.399, Incasso complessivo € 3.775.264 Il Segreto di Liberato: Incasso giornaliero € 25.452, Incasso complessivo € 949.505 The Fall Guy: Incasso giornaliero € 18.885, Incasso complessivo € 1.728.169 Il Gusto delle Cose (La Passion de Dodin Bouffant): Incasso giornaliero € 12.863, Incasso complessivo € 209.271 Ennio Doris – C’è anche domani: Incasso giornaliero € 12.152, Incasso complessivo € 567.866 Una Storia Nera: Incasso giornaliero € 9.149, Incasso complessivo € 9.149

Fonte: Cinetel

