LEGGI – La recensione di Morbius

Crescono gli incassi diin Italia sabato: il cinecomic della Sony con protagonista Jared Leto ha infatti premuto l’acceleratore e ieri ha raccolto 570 mila euro, portandosi quindi a 1.2 milioni di euro in tre giorni. Si tratta di un buon risultato che contribuisce a far salire gli incassi generali, che rispetto allo stesso sabato di tre anni fa (pre-pandemia) sono in calo “solo” del 35%.

Buon risultato anche per Troppo cattivi: il film d’animazione sabato raccoglie infatti altri 463 mila euro, che diventano 871 mila euro in tre giorni (includendo due giorni di anteprime). Al terzo posto troviamo nuovamente The Batman, che incassa 160 mila euro e sale così a 9.6 milioni di euro.

Le altre nuove uscite: Una vita in fuga, al quinto posto, incassa 101 mila euro e sale a 151 mila euro, mentre sale all’ottavo posto il vincitore dell’Oscar, CODA – I segni del cuore, che incassa 59 mila euro e sale a 93 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA SABATO 2 / 4 / 2022

MORBIUS – € 570.474 / € 1.210.419 TROPPO CATTIVI – € 463.786 / € 871.067 THE BATMAN – € 160.077 / € 9.619.678 CORRO DA TE – € 158.640 / € 1.789.657 UNA VITA IN FUGA – € 101.509 / € 151.205 SPENCER – € 81.244 / € 576.227 LICORICE PIZZA – € 72.794 / € 1.116.689 CODA – I SEGNI DEL CUORE – € 59.522 / € 93.197 AMBULANCE – € 46.014 / € 339.421 UNCHARTED – € 41.206 / € 6.119.154

Fonte: Cinetel