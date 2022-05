È stato un sabato di attesa al box-office italiano (-42% rispetto a una settimana fa), palesemente in vista dell’uscita di: nessuna sorpresa in classifica, conancora in testa ma con soli 224 mila euro, e un totale di 7.2 milioni di euro. Al secondo posto troviamo, con 138 mila euro e un totale di 256 mila euro, mentre al terzo postosfiora i 100 mila euro e sale a 1.1 milioni di euro.

La classifica prosegue con Sonic 2 – Il film, con 81 mila euro e un totale di 3.5 milioni di euro, mentre chiude la top-five The Northman, con 78 mila euro e un totale di 778 mila euro.

INCASSI ITALIA 30 / 4 / 2022

ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 224.955 / € 7.273.759 DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA – € 138.392 / € 256.467 IL SESSO DEGLI ANGELI – € 96.193 / € 1.123.782 SONIC 2 – IL FILM – € 81.006 / € 3.567.899 THE NORTHMAN – € 78.378 / € 778.446 THE LOST CITY – € 76.652 / € 710.201 FINALE A SORPRESA – OFFICIAL COMPETITION – € 42.166 / € 445.567 HOPPER E IL TEMPIO PERDUTO – € 19.903 / € 365.407 LA SCUOLA DEGLI ANIMALI MAGICI – € 17.279 / € 24.825 TROPPO CATTIVI – € 13.891 / € 2.392.268

Fonte: Cinetel