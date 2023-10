È Saw X a debuttare in testa alla classifica italiana mercoledì 25 ottobre: il decimo film del franchise apre con 175 mila euro e punta a imporsi per tutto il weekend pre-Halloween, vedremo se avrà il carburante per farlo. Al secondo posto, infatti, preme Killers of the Flower Moon, che incassa 167 mila euro e sale a 2.2 milioni di euro. Più distante, al terzo posto, l’unica offerta per tutta la famiglia in top-ten: Me Contro Te Il Film: Vacanze in Transilvania, con 116 mila euro e un totale di 2.3 milioni di euro.

Segue l’evento Zucchero – Sugar Fornaciari, con 70 mila euro e un totale di 200 mila euro, seguito da Io Capitano che continua a tenere bene: 116 mila euro per il film di Matteo Garrone, che sale a 3.7 milioni di euro.

Infine, traguardo raggiunto per Dogman: il film di Luc Besson ha superato il milione di euro.

INCASSI ITALIA MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2023

SAW X – € 175.421 (Totale: € 175.421) KILLERS OF THE FLOWER MOON – € 167.473 (Totale: € 2.225.295) ME CONTRO TE IL FILM – VACANZE IN TRANSILVANIA – € 116.059 (Totale: € 2.333.381) ZUCCHERO – SUGAR FORNACIARI – € 70.638 (Totale: € 209.313) IO CAPITANO – € 26.564 (Totale: € 3.721.020) L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI – € 25.069 (Totale: € 1.073.187) DOGMAN – € 24.765 (Totale: € 1.020.028) L’ESORCISTA – IL CREDENTE (THE EXORCIST: BELIEVER) – € 17.177 (Totale: € 2.831.132) ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) – € 12.884 (Totale: € 8.212.986) BEETLEJUICE – 35MO ANNIVERSARIO – WB 100TH ANNIVERSARY – € 12.305 (Totale: € 36.836)

Fonte: Cinetel

