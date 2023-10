È Saw X a guidare la classifica italiana giovedì 26 ottobre: il film horror incassa 162 mila euro e sale così a 338 mila euro in due giorni.

Apre al secondo posto C’è ancora domani: il film di Paola Cortellesi incassa 126 mila euro. Terza posizione per Killers of the Flower Moon, che incassa 116 mila euro e sale a 2.3 milioni di euro, mentre Me Contro Te Il Film – Vacanze in Transilvania scende al quarto posto e incassa 60 mila euro, per un totale di 2.4 milioni di euro (domani e dopodomani risalirà la classifica). Chiude la top-five Io Capitano, che continua a tenere bene (terza media della classifica) e incassa 27 mila euro, salendo a 3.7 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite in top-ten, Retribution incassa 18 mila euro al sesto posto, Anatomia di una caduta incassa 16 mila euro al settimo.

INCASSI ITALIA 26 OTTOBRE 2023

SAW X – € 162.326 (Totale: € 338.027) C’È ANCORA DOMANI – € 126.504 (Totale: € 138.462) KILLERS OF THE FLOWER MOON – € 116.954 (Totale: € 2.343.571) ME CONTRO TE IL FILM – VACANZE IN TRANSILVANIA – € 60.863 (Totale: € 2.395.124) IO CAPITANO – € 27.432 (Totale: € 3.748.591) RETRIBUTION – € 18.305 (Totale: € 18.305) ANATOMIA DI UNA CADUTA (ANATOMIE D’UNE CHUTE) – € 16.177 (Totale: € 17.706) DOGMAN – € 15.775 (Totale: € 1.035.923) TAYLOR SWIFT – THE ERAS TOUR – € 11.153 (Totale: € 984.647) ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) – € 10.747 (Totale: € 8.223.744)

Fonte: Cinetel

