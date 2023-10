È Saw X a dominare la classifica italiana di venerdì 27 ottobre: il film horror incassa 244 mila euro e arriva a 582 mila euro in tre giorni.

LEGGI – La recensione

Al secondo posto troviamo C’è ancora domani, con 224 mila euro e 366 mila euro in due giorni, mentre al terzo posto Killers of the Flower Moon incassa 187 mila euro e sale a 2.5 milioni di euro.

Quarto posto per il film dei Me contro Te, che incasssa 116 mila euro e sale a 2.5 milioni di euro (oggi e domani risalirà in classifica), infine chiude la top-five Retribution con 32 mila euro e un totale di 50 mila euro. Tra le nuove uscite, Anatomia di una caduta si piazza sesto con 29 mila euro e un totale di 47 mila euro.

INCASSI ITALIA 27 OTTOBRE 2023

SAW X – € 244.129 (Totale: € 582.477) C’È ANCORA DOMANI – € 224.759 (Totale: € 366.487) KILLERS OF THE FLOWER MOON – € 187.690 (Totale: € 2.532.092) ME CONTRO TE IL FILM – VACANZE IN TRANSILVANIA – € 116.264 (Totale: € 2.511.626) RETRIBUTION – € 32.444 (Totale: € 50.815) ANATOMIA DI UNA CADUTA (ANATOMIE D’UNE CHUTE) – € 29.404 (Totale: € 47.110) IO CAPITANO – € 28.912 (Totale: € 3.777.691) DOGMAN – € 26.327 (Totale: € 1.062.547) ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) – € 26.164 (Totale: € 8.249.998) L’ESORCISTA – IL CREDENTE (THE EXORCIST: BELIEVER) – € 22.355 (Totale: € 2.864.327)

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate