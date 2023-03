Incassi Italia: Shazam! Furia degli dei apre in testa giovedì

Apre in testa al box-office italiano Shazam! Furia degli dei, seguito del fortunato film con Zachary Levi che arriva quattro anni dopo il suo predecessore dopo due rinvii (uno dovuto alla pandemia e uno dovuto al riassetto del calendario Warner). Nel 2019 il primo Shazam! debuttò al secondo posto sotto Dumbo con circa 200 mila euro: era mercoledì 4 aprile e il confronto non è fattibile, perché erano in corso i Cine Days con i biglietti a prezzo ribassato. Questo secondo film ha comunque debuttato al primo posto ieri, raccogliendo 84 mila euro e ottenendo una media di 238 euro per sala.

Seconda posizione per L’ultima notte di Amore, che tiene benissimo (-15%) e incassa 64 mila euro, per un totale di 1.2 milioni di euro. Terzo posto per Creed III, che incassa 58 mila euro e sale a 5.8 milioni di euro complessivi.

Sale al quarto posto Everything Everywhere All At Once, che incassa 58 mila euro e sale a 1.1 milioni di euro. Chiude la top-five The Whale con 48 mila euro e un totale di 2.4 milioni di euro. Entrambi i film vedono incrementi dovuti alla grande visibilit ottenuta con gli Oscar.

Tra le nuove uscite troviamo Piano piano, che incassa 12 mila euro, mentre al nono What’s Love? incassa 9.700 euro, e al decimo posto Educazione fisica apre con 9.200 euro.

INCASSI ITALIA 16 MARZO 2023

SHAZAM! FURIA DEGLI DEI (SHAZAM! FURY OF THE GODS): € 84.399 / € 84.399 L’ULTIMA NOTTE DI AMORE: € 64.761 / € 1.260.805 CREED III: € 58.726 / € 5.800.897 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE: € 58.214 / € 1.124.046 THE WHALE: € 48.349 / € 2.411.523 SCREAM VI: € 41.744 / € 1.007.240 PIANO PIANO: € 12.277 / € 22.693 MIXED BY ERRY: € 12.019 / € 637.621 WHAT’S LOVE? (WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT?): € 9.772 / € 11.216 EDUCAZIONE FISICA: € 9.241 / € 9.686

Fonte: Cinetel