Incassi Italia: Shazam! Furia degli dei vince il weekend, Everything Everywhere risale al terzo posto

È Shazam! Furia degli dei a debuttare al primo posto nella classifica del weekend in Italia: il cinecomic DC incassa 836 mila euro in quattro giorni. È un risultato in linea con quello americano, in deciso calo rispetto ai dati del primo film, che nell’aprile del 2019 apriva al secondo posto in classifica ma con 1.6 milioni di euro.

Seconda posizione per L’ultima notte di amore, che tiene benissimo rispetto a una settimana fa, perdendo solo il 20% e incassando altri 761 mila euro. Il film con Pierfrancesco Favino sale così a quasi 2 milioni di euro complessivi.

Terza posizione per Everything Everywhere All At Once, che grazie ai sette Oscar vinti torna per la terza volta in un buon numero di sale e ottiene altri 573 mila euro, salendo così a 1.6 milioni di euro complessivi. Un ottimo risultato per il film distribuito da I Wonder Pictures.

Al quarto posto Creed III incassa altri 546 mila euro, portandosi così a 6.3 milioni di euro, a metà strada tra i dati finali del primo film e quelli del secondo (che chiuse la sua corsa a 7.2 milioni di euro).

Chiude la top-five Scream VI, che incassa 420 mila euro e sale a 1.4 milioni di euro complessivi.

Da notare l’ottima performance di The Whale al sesto posto con 406 mila euro e un totale di 2.7 milioni di euro, l’esordio di Educazione fisica all’ottavo posto con 114 mila euro e quello di What’s Love al nono posto con 112 mila euro.

INCASSI ITALIA 16-19 MARZO 2023

SHAZAM! FURIA DEGLI DEI – € 836.156 / € 836.156 L’ULTIMA NOTTE DI AMORE – € 761.294 / € 1.957.884 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – € 573.013 / € 1.638.845 CREED III – € 546.290 / € 6.288.472 SCREAM VI – € 420.294 / € 1.385.795 THE WHALE – € 406.880 / € 2.770.120 MUMMIE – A SPASSO NEL TEMPO – € 170.587 / € 1.953.119 EDUCAZIONE FISICA – € 114.296 / € 114.296 WHAT’S LOVE? – € 112.369 / € 113.813 MIXED BY ERRY – € 107.850 / € 733.452

Fonte: Cinetel