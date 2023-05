È sempre La Sirenetta a mantenersi in testa alla classifica italiana giovedì 25 maggio: il film Disney raccoglie altri 489 mila euro, superando il milione complessivo, per un totale di 1.1 milioni di euro.

Seconda posizione per l’evento Roger Waters – This is not a Drill, che incassa 272 mila euro in un giorno. Al terzo posto troviamo Fast X, che registra un netto calo e incassa 265 mila euro, portandosi a sfiorare gli otto milioni di euro complessivi.

Debutta al quarto posto Rapito: il film di Marco Bellocchio, in concorso a Cannes, incassa 57 mila euro nel suo primo giorno di sfruttamento. Chiude la top-five Guardiani della Galassia Vol. 3, che con 42 mila euro supera i 10 milioni di euro complessivi.

Le altre nuove uscite della settimana: Renfield al sesto posto incassa 16 mila euro, Daliland al settimo incassa 9300 euro. Nona posizione per Sanctuary – Lui fa il gioco. Lei fa le regole, con 5700 euro.

INCASSI ITALIA 25 MAGGIO 2023

La Sirenetta (The Little Mermaid): €489,288 – Tot. €1,131,714 Roger Waters This Is Not A Drill – Live From Prague: €272,464 – Tot. €272,464 Fast X: €265,185 – Tot. €7,968,906 Rapito: €57,606 – Tot. €57,606 Guardiani Della Galassia Vol. 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3): €42,623 – Tot. €10,024,468 Renfield: €16,990 – Tot. €16,990 Daliland: €9,313 – Tot. €9,313 Il Sol Dell’ Avvenire: €8,698 – Tot. €3,727,271 Sanctuary – Lui Fa Il Gioco. Lei Fa Le Regole: €5,723 – Tot. €9,394 Super Mario Bros – Il Film (The Super Mario Bros. Movie): €3,338 – Tot. €20,176,151

Fonte: Cinetel

